Карлос Сайнс: «Перес и Леклер опередили меня, но я все равно считаю свой результат хорошим»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс квалифицировался третьим на «Гран-при Саудовской Аравии», уступив менее двух десятых напарнику по команде Шарлю Леклеру.

«Мне удался хороший круг. Я проехал его на прикатанных шинах, поскольку на них лучше чувствовал машину — на новых было сложно ее контролировать. Серхио Перес и Шарль Леклер сегодня опередили меня, но я все равно считаю свой результат хорошим.

Завтра предстоит захватывающая гонка. Думаю, многое будет зависеть от стратегии, но мы увидим и обгоны», — цитирует Сайнса Motorsport.