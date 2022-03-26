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26 марта, 23:16

Карлос Сайнс: «Перес и Леклер опередили меня, но я все равно считаю свой результат хорошим»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс квалифицировался третьим на «Гран-при Саудовской Аравии», уступив менее двух десятых напарнику по команде Шарлю Леклеру.

«Мне удался хороший круг. Я проехал его на прикатанных шинах, поскольку на них лучше чувствовал машину — на новых было сложно ее контролировать. Серхио Перес и Шарль Леклер сегодня опередили меня, но я все равно считаю свой результат хорошим.

Завтра предстоит захватывающая гонка. Думаю, многое будет зависеть от стратегии, но мы увидим и обгоны», — цитирует Сайнса Motorsport.

Феррари
Карлос Сайнс
Серхио Перес
Шарль Леклер
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