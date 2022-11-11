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11 ноября, 10:36

Шумахер может стать резервным пилотом «Мерседес»

Алина Савинова
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В «Хаасе» приняли решение отложить решение по составу команды до следующей неделе, выбирая между кандидатурами Ника Хюлкенберга и Мика Шумахера. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, в Сан-Паулу 23-летний автогонщик отметил, что у него есть запасной вариант, который может подразумевать подписание контракта с «Мерседес», если Даниэль Риккардо откажется от этого предложения.

«Конечно, я хотел бы продолжать. Если решение команды окажется для меня не таким, каким я ожидаю, буду думать, как действовать дальше. У меня есть «план Б», даже если мне не хочется о нем думать», — заявил Шумахер.

Немецкий автогонщик с 12 очками занимает 16-е место в рейтинге «Формулы-1».

Мик Шумахер
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