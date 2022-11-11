Алонсо заявил, что «Астон Мартин» постарается взять титул в 2023 или 2024 году

Пилот Фернандо Алонсо надеется, что в ближайшие годы «Астон Мартин» выиграет «Формулу-1».

В 2022 году 41-летний испанец завершит двухлетнее сотрудничество с «Альпин» и перейдет в «Астон Мартин», где заменит уходящего Себастьяна Феттеля.

«Астон Мартин» здесь не ради четвертых, пятых или шестых мест в чемпионате мира, а ради титула — мы постараемся это сделать в 2023-м или 2024 году. Для меня важны тесты после сезона — потому что машина изменится. Мне важно привыкнуть к рулю, кнопкам и другим переменам. Важно комфортно и уверенно провести испытательный день за рулем новой техники», — приводит слова Алонсо Marca.

В нынешнем сезоне Алонсо пять раз не смог финишировать в 20 гонках. За два этапа до конца сезона испанец занимает девятое место в личном зачете, набрав 71 очко.