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11 ноября, 07:21

Алонсо заявил, что «Астон Мартин» постарается взять титул в 2023 или 2024 году

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот Фернандо Алонсо надеется, что в ближайшие годы «Астон Мартин» выиграет «Формулу-1».

В 2022 году 41-летний испанец завершит двухлетнее сотрудничество с «Альпин» и перейдет в «Астон Мартин», где заменит уходящего Себастьяна Феттеля.

«Астон Мартин» здесь не ради четвертых, пятых или шестых мест в чемпионате мира, а ради титула — мы постараемся это сделать в 2023-м или 2024 году. Для меня важны тесты после сезона — потому что машина изменится. Мне важно привыкнуть к рулю, кнопкам и другим переменам. Важно комфортно и уверенно провести испытательный день за рулем новой техники», — приводит слова Алонсо Marca.

В нынешнем сезоне Алонсо пять раз не смог финишировать в 20 гонках. За два этапа до конца сезона испанец занимает девятое место в личном зачете, набрав 71 очко.

Источник: https://www.marca.com/motor/formula1/gp-brasil/2022/11/10/636d4ebd268e3e76028b456e.html
Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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