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11 ноября, 16:01

Норрис выступит на «Гран-при Бразилии», несмотря на проблемы со здоровьем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис примет участие на «Гран-при Бразилии», сообщает журналистка Джулианна Серасоли со ссылкой на пресс-службу команды.

Норрис пропустил пресс-конференцию в четверг из-за подозрения на пищевое отравление.

После 20 этапов 22-летний британец занимает седьмую строчку в личном зачете, набрав 111 очков.

Этап в Бразилии станет последнем в сезоне с форматом спринтерской гонки. Квалификация пройдет в пятницу 11 ноября в 22:00 мск.

«Гран-при Бразилии» пройдет на трассе «Интерлагос» с 11 по 13 ноября.

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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