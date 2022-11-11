Норрис выступит на «Гран-при Бразилии», несмотря на проблемы со здоровьем

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис примет участие на «Гран-при Бразилии», сообщает журналистка Джулианна Серасоли со ссылкой на пресс-службу команды.

Норрис пропустил пресс-конференцию в четверг из-за подозрения на пищевое отравление.

После 20 этапов 22-летний британец занимает седьмую строчку в личном зачете, набрав 111 очков.

Этап в Бразилии станет последнем в сезоне с форматом спринтерской гонки. Квалификация пройдет в пятницу 11 ноября в 22:00 мск.

«Гран-при Бразилии» пройдет на трассе «Интерлагос» с 11 по 13 ноября.