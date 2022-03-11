Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:46

Штайнер заявил, что Магнуссен был единственным кандидатом на место пилота «Хаас»

Анна Горшкова
Корреспондент

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал о кандидатах на место пилота команды вместо Никиты Мазепина.

«После расставания с Никитой я обсуждал с Джином кандидатуру следующего пилота. В какой-то момент всплыло имя Кевина, и Джин Хаас сказал: «Как думаешь, Кевин вернется?» И я сказал, что понятия не имею, но предложил ему позвонить. Я это сделал, и он сказал: «Да, мне интересно это предложение». Что касается других гонщиков, то я ни с кем не общался. Я просто был уверен, что это произойдет. Да, в таких ситуациях трудностей не избежать, но мы с ними справились», — приводит слова Штайнера Motorsport.

9 марта «Хаас» подписал контракт с датским гонщиком Кевином Магнуссеном, который будет выступать в «Формуле-1» в сезоне-2022.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/steiner-magnussen-the-only-driver-haas-spoke-to-for-vacant-f1-seat/8891616/
Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
0
Читайте также
Положительную пробу на мельдоний сдала даже лошадь. Дикая история с допингом
«Спартак», ЦСКА и «Зенит» могут отсудить огромные деньги»: юрист рассказал о волне исков к спортивным организациям
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Хаас» сможет провести дополнительное время на тестах в Бахрейне

Второй день тестов в Бахрейне остановлен красными флагами. У пилота «Уильямс» на болиде загорелись тормоза
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости