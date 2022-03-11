Штайнер заявил, что Магнуссен был единственным кандидатом на место пилота «Хаас»

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал о кандидатах на место пилота команды вместо Никиты Мазепина.

«После расставания с Никитой я обсуждал с Джином кандидатуру следующего пилота. В какой-то момент всплыло имя Кевина, и Джин Хаас сказал: «Как думаешь, Кевин вернется?» И я сказал, что понятия не имею, но предложил ему позвонить. Я это сделал, и он сказал: «Да, мне интересно это предложение». Что касается других гонщиков, то я ни с кем не общался. Я просто был уверен, что это произойдет. Да, в таких ситуациях трудностей не избежать, но мы с ними справились», — приводит слова Штайнера Motorsport.

9 марта «Хаас» подписал контракт с датским гонщиком Кевином Магнуссеном, который будет выступать в «Формуле-1» в сезоне-2022.