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Сегодня, 12:18

Второй день тестов в Бахрейне остановлен красными флагами. У пилота «Уильямс» на болиде загорелись тормоза

Второй день тестов «Формулы-1» в Бахрейне был остановлен красными флагами из-за возгорания тормозов у Латифи
Анна Горшкова
Корреспондент
«Уильямс», возгорание тормоза.
Фото «Формула-1»
«Уильямс», болид Латифи.
Фото «Формула-1»
«Уильямс», Латифи тушит огонь.
Фото «Формула-1»
«Уильямс» забрал болид Латифи с трассы.
Фото «Формула-1»
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У пилота «Уильямс» Николаса Латифи во второй день тестов в Бахрейне загорелись тормоза. Гонка остановлена красными флагами.

«Уильямс», болид Латифи. Фото "Формула-1"
«Уильямс», болид Латифи.
«Формула-1»

Гонщик попытался добраться до пит-лейна, но его заносило и он покинул машину. Маршалы вместе с Латифи потушили огонь.

«Уильямс», Латифи тушит огонь. Фото "Формула-1"
«Уильямс», Латифи тушит огонь.
«Формула-1»

Затем механики «Уильямс» с помощью погрузчика и крана подняли болид и увезли его с трассы в бокс.

«Уильямс» забрал болид Латифи с трассы. Фото "Формула-1"
«Уильямс» забрал болид Латифи с трассы.
«Формула-1»

Латифи также вернулся в гараж команды, и на этом его утренняя сессия может быть закончена, в зависимости от того, насколько сильно повреждена задняя часть машины.

Сессия второго дня тестов в Бахрейне для остальных команд через некоторое время была возобновлена.

Источник: https://www.formula1.com/en/latest/article.live-coverage-formula-1-aramco-pre-season-testing-2022-day-2.5CT7eOWlF0EbZmWNTrpoZM.html
Формула-1
Уильямс
Николас Латифи
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