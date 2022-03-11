Второй день тестов в Бахрейне остановлен красными флагами. У пилота «Уильямс» на болиде загорелись тормоза

Второй день тестов «Формулы-1» в Бахрейне был остановлен красными флагами из-за возгорания тормозов у Латифи

У пилота «Уильямс» Николаса Латифи во второй день тестов в Бахрейне загорелись тормоза. Гонка остановлена красными флагами.

«Уильямс», болид Латифи. «Формула-1»

Гонщик попытался добраться до пит-лейна, но его заносило и он покинул машину. Маршалы вместе с Латифи потушили огонь.

«Уильямс», Латифи тушит огонь. «Формула-1»

Затем механики «Уильямс» с помощью погрузчика и крана подняли болид и увезли его с трассы в бокс.

«Уильямс» забрал болид Латифи с трассы. «Формула-1»

Латифи также вернулся в гараж команды, и на этом его утренняя сессия может быть закончена, в зависимости от того, насколько сильно повреждена задняя часть машины.

Сессия второго дня тестов в Бахрейне для остальных команд через некоторое время была возобновлена.