Шарль Леклер: «Пусть у нас с Феттелем и была пара столкновений, мы всегда уважали друг друга»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поблагодарил партнера по команде, Себастьяна Феттеля, за совместную работу. Феттель покинет команду по окончании сезона-2020.

— Для Себа это будет тяжелый год, потому что для него он — последний в «Феррари», — приводит GPBlog слова Леклера. — Я сильно вырос и как пилот, и как человек, выступая рядом с ним. Я впечатлен работой Феттеля с командой, какое значение он имеет и как хорошо дает обратную связь при работе с болидом. Он — профессионал, его все уважают. Пусть у нас и была пара столкновений на трассе, мы всегда сохраняли уважение друг к другу. Желаю ему удачи в новом приключении.