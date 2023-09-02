Леклер: «Не ожидал, что смогу подобраться так близко к Ферстаппену и Сайнсу в квалификации «Гран-при Италии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал третье место в квалификации «Гран-при Италии».

«Я остался очень доволен двумя своими быстрыми кругами в третьем сегменте квалификации. Честно говоря, я вообще не ожидал, что смогу подобраться так близко к Ферстаппену и Сайнсу. Потому что вплоть до последней практики у меня были огромные проблемы с балансом машины. Учитывая то, где я был по итогам пятницы, я не могу жаловаться на третье место в квалификации», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Пилот «Феррари» Карлос Сайн занял первое место в квалификации. Он на 13 тысячных секунды опередил гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Гран-при Италии» пройдет в воскресенье, 3 сентября. Начало гонки — в 16.00 по московскому времени.