Перес — о предстоящей гонке: «Не хочу выходить в лидеры»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от гонки в Италии.

«Чем выше мы поднимемся, тем лучше. Я стартую с третьего ряда, так что, надеюсь, смогу пробиться во второй. Не хочу выходить в лидеры, но, очевидно, я хочу отыграть пару позиций — надеюсь, завтра мы сможем это сделать. Завтра для нас будет критически важно держать темп, не терять времени и не использовать шины больше, чем хотелось бы», — приводит Motorsport слова Переса.

В квалификации «Гран-при Италии» лучшее время показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим — еще один представитель итальянской команды Шарль Леклер. Перес занял пятую позицию.

«Гран-при Италии» пройдет в воскресенье, 3 сентября. Начало гонки — в 16.00 по московскому времени.