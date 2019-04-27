Пилот "Феррари" Шарль Леклер - о своей аварии в квалификации Гран-при Азербайджана. Победу одержал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.

- Очень грустно, но я заслужил это. Я сглупил и сказал об этом по радио, – цитирует Леклера Autosport. – Сейчас я успокоился. Постараюсь извлечь уроки из произошедшего и в следующий раз избежать подобного. Учитывая мой темп по ходу уик-энда, поул был вполне реален. Но на трассе в Баку есть где обгонять. Так что в воскресенье я буду атаковать.

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