Шарль Леклер: «Квалификационный темп «Феррари» смотрится многообещающе»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился оптимистичным настроем перед квалификацией «Гран-при Португалии».

— В пятницу все выглядело неплохо, но посмотрим, как пойдет дальше, ведь мы мало работали с полными баками и на нормальных шинах, потому что тестировали прототипы резины, а это было нашим слабым местом в прошлой гонке, — приводит Motorsportweek слова Леклера. — В воскресенье нас ждет сюрприз, когда мы увидим, где окажемся в гоночном темпе. Несмотря на это, квалификационный темп «Феррари» смотрится многообещающе. Машиной трудно управлять, но эта проблема есть и у всех остальных на этой трассе.

Квалификация «Гран-при Португалии» состоится сегодня, 24 октября, начало — в 16.00 (мск).