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Сегодня, 06:18

Пилоты «Формулы-1» потратили около 166 тысяч долларов на прощальном ужине Феттеля

Руслан Минаев
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Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель устроил прощальный ужин перед «Гран-при Абу-Даби», на который пригласил гонщиков «Формулы-1».

Встреча состоялась в одном из ресторанов известного шеф-повара Нусрета Гекче, известного как «Salt Bae».

Гонщики «Формулы-1».
Гонщики «Формулы-1».
Гонщики "Формулы-1".
Гонщики «Формулы-1».

Судя по фото, ужин обошелся в 615 тысяч дирхамов или 166 тысяч долларов.

Чек.
Чек.

Предстоящий «Гран-при Абу-Даби» станет для Феттеля 299-м и последним в карьере.

Немец за карьеру одержал 53 победы, завоевал 57 поулов и 122 раза поднимался на подиум, завоевав четыре титула чемпиона мира.

Формула-1
Астон Мартин
Себастьян Феттель
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