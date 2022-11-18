Пилоты «Формулы-1» потратили около 166 тысяч долларов на прощальном ужине Феттеля

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель устроил прощальный ужин перед «Гран-при Абу-Даби», на который пригласил гонщиков «Формулы-1».

Встреча состоялась в одном из ресторанов известного шеф-повара Нусрета Гекче, известного как «Salt Bae».

Гонщики «Формулы-1».

Гонщики «Формулы-1».

Судя по фото, ужин обошелся в 615 тысяч дирхамов или 166 тысяч долларов.

Чек.

Предстоящий «Гран-при Абу-Даби» станет для Феттеля 299-м и последним в карьере.

Немец за карьеру одержал 53 победы, завоевал 57 поулов и 122 раза поднимался на подиум, завоевав четыре титула чемпиона мира.