«Серьезных переговоров не было». Заявление руководства «Формулы-1» о новых командах

Руководство «Формулы-1» на официальном сайте выпустило заявление относительно появившейся информации о возможном дебюте новых команд в гоночной серии в следующем году.

— В последнее время несколько организаций заявили амбиции на участие в чемпионате мира «Формулы-1» с 2021 года. Хотя мы и ценим такой интерес, но можем подтвердить, что никаких серьезных обсуждений с отдельными лицами или компаниями о выступлении новой команды в чемпионате не было.

Ранее на этой неделе был выпущен пресс-релиз от компании MIM Group, в котором сказано о намерении выступать в чемпионате мира, опираясь на ресурсы команды Campos.