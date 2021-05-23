Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Серена Уильямс поздравила Ферстаппена с победой на «Гран-при Монако»

18:36
Теги:

Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс побывала на «Гран-при Монако». Она поздравила победителя гонки Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«Великолепный «Гран-при», — сказала американка после гонки. —  Очень рада, что получилось оказаться здесь. Я тренируюсь и собираюсь выступить на «Ролан Гаррос». Поздравляю Макса, это его праздник сегодня. Не думаю, что могу давать советы ему, это совершенно другой вид спорта».

После этой гонки Ферстаппен вышел в лидеры чемпионата, обойдя Льюиса Хэмилтона.

Читайте также

Капризов сборной нужнее, чем Овечкин. Кто из форвардов окажется на чемпионате мира?
Скончалась актриса Нина Щацкая
Ушла из жизни заслуженная артистка России Нина Шацкая
Названа причина смерти вдовы Филатова актрисы Нины Шацкой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд