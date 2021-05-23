Серена Уильямс поздравила Ферстаппена с победой на «Гран-при Монако»
18:36
Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс побывала на «Гран-при Монако». Она поздравила победителя гонки Макса Ферстаппена («Ред Булл»).
«Великолепный «Гран-при», — сказала американка после гонки. — Очень рада, что получилось оказаться здесь. Я тренируюсь и собираюсь выступить на «Ролан Гаррос». Поздравляю Макса, это его праздник сегодня. Не думаю, что могу давать советы ему, это совершенно другой вид спорта».
После этой гонки Ферстаппен вышел в лидеры чемпионата, обойдя Льюиса Хэмилтона.
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