Серена Уильямс поздравила Ферстаппена с победой на «Гран-при Монако»

Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс побывала на «Гран-при Монако». Она поздравила победителя гонки Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«Великолепный «Гран-при», — сказала американка после гонки. — Очень рада, что получилось оказаться здесь. Я тренируюсь и собираюсь выступить на «Ролан Гаррос». Поздравляю Макса, это его праздник сегодня. Не думаю, что могу давать советы ему, это совершенно другой вид спорта».

После этой гонки Ферстаппен вышел в лидеры чемпионата, обойдя Льюиса Хэмилтона.