Себастьян Феттель: «Рад, что в «Феррари» завоевали поул»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался об успехе своей бывшей команды «Феррари» в квалификации «Гран-при Монако». Пилот итальянской команды Шарль Леклер завоевал поул в Монако.

«Здорово, что «Феррари» сделала шаг вперед. Я рад за них. У меня был плохой сезон, но и у них тоже», — заявил Феттель в интервью Sky Sports.

Четырехкратный чемпион мира подвел итоги квалификации, которую он завершил на восьмом месте.

«Я очень доволен, команда проявила себя отлично и очень мне помогла. Это другая машина, другая философия. Мне нужно время, чтобы все понять, но ситуация становится все лучше и лучше», — добавил Феттель.

Феттель провел в составе «Феррари» пять сезонов, в которых одержал 14 побед и еще 35 раз финишировал на подиуме. В составе итальянской команды Феттель дважды становился вице-чемпионом — в 2017 и 2018 годах.