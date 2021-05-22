Мик Шумахер хотел помочь механикам чинить машину

Пилот «Хааса» Мик Шумахер пропустил квалификацию «Гран-при Монако» из-за аварии на третьей тренировке. Команда не успела починить его болид к началу следующей сессии.

Гонщик рассказал, что все время после аварии провел в гараже, стараясь помочь механикам.

«Я бы хотел помочь команде, но на деле только мешался бы. Я провел с механиками большую часть времени перед квалификацией, делал, что мог. Но они настоящие профессионалы и знают, что делают. А моя профессия — водить машину. Где-то я пытаюсь чинить сам, но пока не так хорошо разбираюсь в этом. Надо подтянуть свои знания», — цитирует Шумахера Motorsport.

Мик Шумахер был допущен к старту «Гран-при Монако». Он будет стартовать с последнего места.