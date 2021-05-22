Мазепин прокомментировал итоги квалификации «Гран-При Монако»
19:57
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги квалификации «Гран-При Монако». Гонщик занял 19-е место.
«Мы немного расстроены. Уже не в первыз раз мы нередко выглядим во время практики, но в квалификации соперники показывают лучшие результаты, — приводит слова Мазепина пресс-служба его команды. - Я думал о том, что мы опять попадем в эту ситуацию после очень хорошей третьей тренировки. Я знал, что мы хорошо поработали во время уик-энда, однако в запасе у нас было не так много, когда нужно было прибавить.
Думаю, все сегодня отлично выполнили свою работу, чтобы извлечь из машины максимум. Я наслаждался гонкой и атмосферой".
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