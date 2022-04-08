Феттель: «Обидно терять время в практиках. Я здесь не ради того, чтобы пилотировать скутер»

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал итог практик перед «Гран-при Австралии».

«У нас возникла проблема, пошел дым, и я потерял мощность. Пришлось остановить болид на треке. Я сделал все возможное, чтобы минимизировать повреждения, и как можно быстрее выбрался из машины. Маршал очень помог. Я попросил у него ключ, и мы сняли часть корпуса, чтобы добраться внутрь и охладить болид.

Когда мы убедились, что машина больше не загорится, я спросил: «Могу я вернуться?» Но сессия уже завершилась, и я поинтересовался, приедет ли кто-то за мной. А потом подъехал парень на скутере и предложил сесть на заднее сиденье. Я спросил: «Можно мне самому доехать?» — потому что предпочитаю быть за рулем. И он сказал: «Ладно, отправляйся». И я поехал", — приводит слова Феттеля Autosport.

Из-за возникшей проблемы пилот «Астон Мартин» не только пропустил конец первой практики, но и не участвовал во второй.