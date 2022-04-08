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Сегодня, 13:15

Норрис остался доволен итогами пятничных практик для «Макларена»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис остался доволен пятничными практиками перед «Гран-при Австралии».

«Пожалуй, это наша лучшая пятница на данный момент. Надеюсь, завтра мы продолжим в том же духе, потому что ощущения хорошие. Команда изменила кое-какие вещи в сравнении с последними уик-эндами, внедрила их, и они работают хорошо. На длинных отрезках надо прибавить. На коротких отрезках я чувствую себя чуть увереннее. Думаю, это особенности машины, которые больше проявляются при полных баках», — приводит слова Норриса Sky Sports.

В первой пятничной практике Норрис занял пятое время, во второй — восьмое. Его напарник Даниэль Риккардо в первой сессии показал восьмое время, а во второй — 10-е.

Завтра, 9 апреля, на третьем этапе «Формулы-1» в Мельбурне пройдет третья практика и квалификация.

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/108007/probably-our-best-friday-so-far-claims-norris.html
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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