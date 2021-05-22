Сайнс заявил, что мечтает о поуле на «Гран-при Монако»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что хочет завоевать поул в квалификации «Гран-при Монако».

«Я мечтаю о поуле в Монако, но понимаю, что это будет непросто, ведь «Мерседес» и «Ред Булл» очень быстры. Но кто знает, что произойдет в итоге? Мы продолжим работать дальше», — приводит Sky Italia слова Сайнса.

«Гран-при Монако» проходит с 20 по 23 мая. Квалификация состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 16.00 (мск). Сайнс показал второе время по итогам двух свободных практик этапа в Монако.