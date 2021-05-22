Третью свободную практику «Гран-при Монако» остановили из-за аварии Латифи

Третья сессия свободных заездов «Гран-при Монако» остановлена из-за аварии пилота «Уильямс» Николаса Латифи.

Канадский пилот врезался в ограждение на третьем секторе трассы после того, как неудачно прошел один из поворотов. Практику остановили в связи с необходимостью убрать болид и обломки машины с трассы.

? RED FLAG ?



Nicholas Latifi finds the wall near the swimming pool and the session is red-flagged whilst car recovery begins#MonacoGP ?? #F1 pic.twitter.com/UB0QZfDELu — Formula 1 (@F1) May 22, 2021

«Гран-при Монако» проходит с 20 по 23 мая. Сегодня, 22 мая состоится квалификация, начало — в 16.00 (мск).