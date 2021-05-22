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Третью свободную практику «Гран-при Монако» остановили из-за аварии Латифи

13:46
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Третья сессия свободных заездов «Гран-при Монако» остановлена из-за аварии пилота «Уильямс» Николаса Латифи.

Канадский пилот врезался в ограждение на третьем секторе трассы после того, как неудачно прошел один из поворотов. Практику остановили в связи с необходимостью убрать болид и обломки машины с трассы.

«Гран-при Монако» проходит с 20 по 23 мая. Сегодня, 22 мая состоится квалификация, начало — в 16.00 (мск).

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