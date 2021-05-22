Албон заявил, что планирует провести боксерский поединок с Квятом

Бывший пилот «Торо Россо» Александр Албон заявил, что планирует провести боксерский поединок со своим бывшим партнером по команде, российским гонщиком Даниилом Квятом.

«Если вы подписаны на мой Instagram, то, наверное, видели боксерские разборки между мной и моим другом, резервным пилотом «Альпин» Даниилом Квятом. Надеюсь, что скоро мы сможем объявить дату нашего боя», — написал Албон в своей колонке для GQ.

Албон и Квят вместе выступали за «Торо Россо» в первой половине сезона-2018 «Формулы-1».

9 апреля Квят опубликовал у себя в Instagram фотографию с совместной тренировки с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Константином Цзю.