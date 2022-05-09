Сайнс: «Третье место в Майами — это неплохо»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал третье место на «Гран-при Майами».

«Бывало и лучше. После пятничной аварии у меня побаливала шея, так что в гонке пришлось бороться через боль. Что я и делал. Особенно с учетом того, что в конце гонки Чеко Перес был очень быстр на «медиуме» и удержать его позади было очень сложно. Но мы справились, и добились неплохого результата. Но просто нам не было. Это была тяжелая борьба с шинами и жарой, машина сильно скользила. Думаю, мы заслужили такой результат, третье место — это неплохо», — приводит слова Сайнса официальный сайт «Формулы-1».

Победителем «Гран-при Майами» стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку его парнтер по команде Карлос Сайнс.