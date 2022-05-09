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Сегодня, 01:32

Ферстаппен: «Невероятно рад выиграть в Майами»

Сергей Разин
корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на «Гран-при Майами».

«Невероятный Гран-при. Очень трудный с физической точки зрения, но, думаю, мы до самого конца держали зрителей в напряжении. Я невероятно рад выиграть в Майами, невероятное воскресенье для нас», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт «Формулы-1».

Нидерланский гонщик показал лучший результат. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку его парнтер по команде Карлос Сайнс.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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