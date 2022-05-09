Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 02:52

Леклер: «Начало сезона получилось захватывающим, это мы и хотим видеть»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второе место на «Гран-при Майами».

«Гонка получилась тяжелой с точки зрения физической нагрузки. На первом отрезке на шинах «медиум» у нас были довольно серьезные проблемы, и в результате нас обогнали. После этого ситуация в гонке для нас осложнилась. На жестких шинах мы были очень быстры, и ближе к концу гонки я подумал, что смогу достать Макса, но сегодня у них все-таки было преимущество в скорости.

Нужно продолжать давить. Обновления машин сыграют очень важную роль — надеюсь, что начиная со следующей гонки мы сможем сделать шаг вперед. Начало сезона получилось захватывающим, это мы и хотим видеть», — приводит слова Леклера официальный сайт «Формулы-1».

Победителем «Гран-при Майами» стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второе место занял Леклер, замкнул тройку его парнтер по «Феррари» Карлос Сайнс.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
0
Читайте также
«Вы должны превратиться в Джеймса Бонда и Супермена». Пятиборцы всего мира в шоке от реформ
Отец – молдаванин, мама – кореянка, родился в Киргизии, а жену выбрал в 16 лет. Кто такой Дмитрий Бивол, который уничтожил короля бокса Канело
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс: «Третье место в Майами — это неплохо»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости