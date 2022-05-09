Леклер: «Начало сезона получилось захватывающим, это мы и хотим видеть»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второе место на «Гран-при Майами».

«Гонка получилась тяжелой с точки зрения физической нагрузки. На первом отрезке на шинах «медиум» у нас были довольно серьезные проблемы, и в результате нас обогнали. После этого ситуация в гонке для нас осложнилась. На жестких шинах мы были очень быстры, и ближе к концу гонки я подумал, что смогу достать Макса, но сегодня у них все-таки было преимущество в скорости.

Нужно продолжать давить. Обновления машин сыграют очень важную роль — надеюсь, что начиная со следующей гонки мы сможем сделать шаг вперед. Начало сезона получилось захватывающим, это мы и хотим видеть», — приводит слова Леклера официальный сайт «Формулы-1».

Победителем «Гран-при Майами» стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второе место занял Леклер, замкнул тройку его парнтер по «Феррари» Карлос Сайнс.