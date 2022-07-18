Фернандо Алонсо: «Я никогда не давал «Альпин» гарантий того, что останусь»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо оценил шансы на то, что он останется в команде на следующий год.

«Я никогда не давал «Альпин» гарантий того, что останусь. Мы должны о чем-то договориться по ходу летнего перерыва в чемпионате, как я думаю. Так что в ближайшие недели или около того мы с командой сядем и все обсудим. Я хочу понять, каковы ожидания «Альпин», — цитирует испанца Planet F1.

Ранее Алонсо уже говорил о том, что обсудит с «Альпин» продление контракта по ходу летнего перерыва в чемпионате. Его нынешнее соглашение истекает в конце сезона-2022.