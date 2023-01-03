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3 января, 23:37

Сайнс рассказал, что уже общался с Вассером и видел машину 2023 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что уже пообщался с новым руководителем итальянской команды Фредериком Вассером.

«Будем надеяться, что меня ждет успешный сезон. Для семьи Сайнс все уже началось хорошо, и надеюсь, что в дальнейшем для меня и «Феррари» все будет так же. Видел ли я новый болид? Конечно, я ведь слежу за его созданием на протяжении нескольких месяцев, и я успел пообщаться с новым руководителем команды Фредериком Вассером. Тесты на носу, но больше я не скажу ни слова о машине, пока не увижу на трассе болиды остальных команд», — приводит слова Сайнса Sky Sport Italia.

Вассер сменит на посту руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто и начнет выполнять свои обязанности с 9 января 2023 года.

«Феррари» презентует новый болид 14 февраля.

Источник: https://sport.sky.it/formula-1/2023/01/01/ferrari-carlos-sainz-intervista
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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