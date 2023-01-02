Руководство «Гран-при Китая» ведет переговоры о проведении гонки «Формулы-1» в 2023 году

«Гран-при Китая» может вернуться в календарь «Формулы-1» в 2023 году.

В декабре 2022 года «Ф-1» подтвердила, что гонка в Шанхае не состоится из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса в стране.

Как сообщает RacingNews365, после этого в Китае ослабили ряд ограничительных мер. Промоутер «Гран-при Китая» рассчитывает на проведение этапа и ведет переговоры с «Ф-1». Гонку хотят организовать в первоначально запланированную дату, 16 апреля.

Китайская баскетбольная ассоциация и футбольная Суперлига Китая также недавно вернули болельщиков на стадионы после более чем двух лет игры на пустых аренах и в централизованных «пузырях».

Контракт с «Гран-при Китая» действует до 2025 года, однако издание отмечает, что соглашение может быть расторгнуто в случае пропуска более трех сезонов «Ф-1».