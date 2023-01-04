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Де Врис заявил, что ему нужно быть лучше Ферстаппена с физической стороны из-за своих пропорций

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новичок «Альфа Таури» Ник де Врис объяснил, почему уделяет особое внимание физической подготовке перед началом дебютного сезона в «Формуле-1».

«В Формуле-1» совсем другие скорости и высокие перегрузки. Несравнимо с другими категориями. К тому же в последние годы я не выступал в «Формуле-2», так что это не назвать прямым переходом из одной категории в другую. Для пилотов играют роль абсолютные величины. Мой рост — 168 сантиметров, масса — 58 килограммов. Для таких габаритов я могу быть сильным, но в «Формуле-1? я должен показывать уровень пилота, чья масса примерно 80 килограммов. Так что, учитывая пропорции, я должен быть физически готов лучше, чем такой гонщик, как Макс Ферстаппен. У меня должна быть такая же эффективность легких», — приводит слова Де Вриса De Telegraaf.

Де Врис дебютировал в «Формуле-1» в 2022 году на «Гран-при Италии». По итогам гонки он занял девятое место.

Перед сезоном-2023 гонщик подписал контракт с «Альфа Таури», где заменит Пьера Гасли.

Формула-1
Альфа Таури
Макс Ферстаппен
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