Сайнс: «После рестарта надо было сохранить третью позицию»

Пилот «Феррари» Карслос Сайнс подвел итоги «Гран-при Саудовской Аравии». Он показал на финише третий результат.

«У меня был плотная борьба с Серхио Пересом, но я думаю, что ему не повезло с сейфти-каром. Правила есть правила. Мне кажется, на линии автомобиля безопасности я был немного впереди, так что должен был проехать первым.

После рестарта надо было сохранить третью позицию. Машины «Ред Булл» были очень быстры на финальных десяти кругах, а шины успели остыть за время виртуального сейфти-кара.

В этой гонке я добился некоторого прогресса после «Гран-при Бахрейна». Мне удалось найти правильный ритм», — цитирует Сайнса BBC.