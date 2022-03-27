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Сегодня, 22:26

Сайнс: «После рестарта надо было сохранить третью позицию»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карслос Сайнс подвел итоги «Гран-при Саудовской Аравии». Он показал на финише третий результат.

«У меня был плотная борьба с Серхио Пересом, но я думаю, что ему не повезло с сейфти-каром. Правила есть правила. Мне кажется, на линии автомобиля безопасности я был немного впереди, так что должен был проехать первым.

После рестарта надо было сохранить третью позицию. Машины «Ред Булл» были очень быстры на финальных десяти кругах, а шины успели остыть за время виртуального сейфти-кара.

В этой гонке я добился некоторого прогресса после «Гран-при Бахрейна». Мне удалось найти правильный ритм», — цитирует Сайнса BBC.

Феррари
Карлос Сайнс
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