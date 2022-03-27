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Сегодня, 22:18

Леклер разочарован результатами «Гран-при Саудовской Аравии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты «Гран-при Саудовской Аравии».

Победил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку напарник Леклера Карлос Сайнс.

«Отличная гонка, мне понравилось. Жесткая, но честная борьба. Такой должна быть каждая гонка. Было здорово. Хотя, конечно, я разочарован, ведь мы хотели победить.

У нас с Максом всегда были уважительные отношения, особенно после финиша вот таких гонок. Мы на трассе городского типа, очень редко атакуем настолько сильно, как было сегодня", — приводит слова Леклера Sky Sports.

По итогам гонки болельщики признали Леклера лучшим пилотом дня.

Источник: https://www.skysports.com/f1/grandprix/saudi-arabia/live-blog
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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