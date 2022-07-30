Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:47

Леклер рассказал о проблемах с шинами во время квалификации на «Гран-при Венгрии»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации в рамках «Гран-при Венгрии».

Монегаск занял третье место. Победителем стал Джордж Расселл («Мерседес»), вторую строчку занял партнер Леклера по команде, Карлос Сайнс.

«Мы полностью сосредоточены на себе. Сегодня был не лучший день, у меня были проблемы с шинами, я никак не мог прогреть их и попасть в нужное окно, поэтому мне было трудно собрать хороший круг. Надеюсь, завтра все будет намного лучше. У нас есть темп, просто нужно понять, что сегодня случилось с шинами. Уверен, что завтра мы отыграемся», — цитирует — цитирует Sky Sports Леклера.

Гонка в рамках «Гран-при Венгрии» состоится завтра, 31 июля. Начало — в 16.00 (мск).

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
0
Читайте также
«Мы считали поляков друзьями, а они оказались предателями, с гнильцой»: Романцев — о «Спартаке», судейских скандалах и Дзюбе
Футболист, в которого влюблен Галицкий. Кто такой Эдуард Сперцян, его упустила сборная России, а он стал лидером гонки бомбардиров РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс: «Казалось, у «Феррари» сегодня есть темп для поула, но победа ушла от нас в самом конце»

Ферстаппен о 10-м месте в квалификации на «Гран-при Венгрии»: «Это отстой»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости