Леклер рассказал о проблемах с шинами во время квалификации на «Гран-при Венгрии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации в рамках «Гран-при Венгрии».

Монегаск занял третье место. Победителем стал Джордж Расселл («Мерседес»), вторую строчку занял партнер Леклера по команде, Карлос Сайнс.

«Мы полностью сосредоточены на себе. Сегодня был не лучший день, у меня были проблемы с шинами, я никак не мог прогреть их и попасть в нужное окно, поэтому мне было трудно собрать хороший круг. Надеюсь, завтра все будет намного лучше. У нас есть темп, просто нужно понять, что сегодня случилось с шинами. Уверен, что завтра мы отыграемся», — цитирует — цитирует Sky Sports Леклера.

Гонка в рамках «Гран-при Венгрии» состоится завтра, 31 июля. Начало — в 16.00 (мск).