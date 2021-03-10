«Феррари» провела презентацию машины на новый сезон «Формулы-1»

Команда «Формулы-1» «Феррари» представила свой болид для сезона-2021. Машина получила индекс SF21.

Ожидается, что новая машина будет опробована на трассе уже завтра, 11 марта, по ходу съемочного дня. 12 марта в Бахрейне стартуют предсезонные тесты «Ф1-».

В 2021 году у Скудерии появился новый пилот — Карлос Сайнс. Испанец заменил в составе команды Себастьяна Феттеля и теперь составляет пару гонщиков с Шарлем Леклером.