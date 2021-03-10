Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Феррари» провела презентацию машины на новый сезон «Формулы-1»

16:11
Новая машина «Феррари». Фото Ferrari.
Новая машина «Феррари». Фото Ferrari.
Теги:

Команда «Формулы-1» «Феррари» представила свой болид для сезона-2021. Машина получила индекс SF21.

Ожидается, что новая машина будет опробована на трассе уже завтра, 11 марта, по ходу съемочного дня. 12 марта в Бахрейне стартуют предсезонные тесты «Ф1-».

В 2021 году у Скудерии появился новый пилот — Карлос Сайнс. Испанец заменил в составе команды Себастьяна Феттеля и теперь составляет пару гонщиков с Шарлем Леклером.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир