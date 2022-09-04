Сайнс обвинил в своем штрафе на «Гран-при Нидерландов» механика «Макларена»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс, занявший восьмое место в гонке «Гран-при Нидерландов», прокомментировал штраф за небезопасный выезд из боксов.

«В момент, когда меня отпустили из боксов, Фернандо Алонсо был в безопасности, однако мне пришлось затормозить, чтобы не задеть механика «Макларена», бежавшего по линии выезда. Это и стало причиной небезопасного выезда, если его можно таким посчитать. Я посчитал, что спас жизнь, а не создал опасность. Алонсо ударил меня, поскольку мне пришлось затормозить, на моем пути был механик «Макларена», — приводит слова Сайнса GPFans.

Победу на «Гран-при Нидерландов» одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседес» Джордж Расселл, третье — Шарль Леклер («Феррари»).