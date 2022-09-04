Руководитель «Феррари» Бинотто: «Штраф Сайнса кажется слишком жестким решением ФИА»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал штраф Карлоса Сайнса на «Гран-при Нидерландов» за небезопасный выезд из боксов.

«Что касается второго пит-стопа, где Сайнс получил штраф за небезопасный выпуск болида на трассу, то мне это решение стюардов показалось слишком жестким. Все это случилось по той причине, что в тот момент мимо проезжал болид «Макларена», а мы держали болид Карлоса на пит-стопе, потому что понимали, что выпускать его будет небезопасно. Так что выпуск болида на трассу не был небезопасным, он был вполне безопасным. Действия Карлоса тоже не несли в себе опасности. Так что нам этот штраф кажется слишком жестким», — приводит слова Бинотто Autosport.com.

«Феррари» неудачно провела два пит-стопа на «Гран-при Нидерландов» — и оба раза пострадавшим оказывался Карлос Сайнс. В первом случае из-за заминки испанец потерял около 10 секунд, а во втором был оштрафован на 5 секунд за небезопасный выпуск командой болида с пит-стопа.

Победу на «Гран-при Нидерландов» одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседес» Джордж Расселл, третье — Шарль Леклер («Феррари»). Сайнс стал восьмым в гонке.