Сайнс назвал кошмарным сезон 2022 года

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал свои выступления в сезоне-2022.

«Я умею пилотировать. И. наконец. вернулся на уровень, на котором должен был быть в начале года. Однако теперь, когда я нахожусь на этом уровне, машина уже не так хороша. По правде говоря, этот сезон стал кошмаром из-за всего этого: каждый раз, когда у меня что-то не получалось, с машиной было все хорошо, а теперь я быстр, но уже есть сложности с болидом. Все пошло не так», — приводит слова Сайнса Motorsport France.

Он отметил, что положительный момент состоит в том, что он продолжает сохранять бодрость духа даже в такой ситуации.

За два этапа до конца нынешнего сезона 28-летний испанец занимает шестую строчку в личном зачете, набрав 212 очков. «Феррари» находится на втором месте в Кубке конструкторов (487 очков).