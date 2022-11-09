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Сегодня, 13:42

«Формула-1» ищет новую авиакомпанию в качестве глобального спонсора

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпионат мира по автогонкам «Формула-1» ищет нового глобального партнера вместо авиакомпании Emirates. Об этом сообщает SportBusiness.

По информации источника, причиной разногласий между «Формулой-1» и Emirates стали разногласия о стоимости контракта. Руководство чемпионата настаивало на удвоении спонсорских выплат со стороны авиакомпании, которые на данный момент, составляют примерно 25 миллионов долларов в год. Отмечается, что крайний срок продления соглашения глобальной авиакомпанией уже истек.

Действующее соглашение с дубайской компанией истекает в конце 2022 года.

В настоящий момент статус глобального партнера мирового первенства имеет десять компаний: Aramco, AWS, Crypto.com, DHL, Emirates, Heineken, MSC Cruises, Pirelli, Rolex и Salesforce.

Источник: https://www.sportbusiness.com/news/exclusive-f1-lining-up-new-airline-sponsor-as-emirates-talks-break-down/
Формула-1
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