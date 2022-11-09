Гасли назвал переход в «Альпин» шагом вперед

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал, почему решил прейти в «Альпин».

«Я чувствовал, что мне это было действительно нужно. Я провел в «Альфа Таури» много лет и сделал все, что только мог, стараясь внести свой вклад в успехи команды в последних сезонах, выкладывался на максимуме. Но также я понимаю, что хочу бороться за самые высокие места в группе лидеров. Думаю, что переход в «Альпин» — шаг вперед, и с учетом того, что я знаю о планах развития команды, наши цели и амбиции совпадают. Работа в заводской команде — это отличная возможность. И с учетом шагов, предпринятых «Альпин» в последние годы, я уверен, что вместе с этой командой мы можем многого добиться», — приводит слова Гасли Racer.

Он также заявил, что «Альфа Таури» для него как семья, где он чувствует себя как дома и каждый из механиков и инженеров стал ему другом. По его словам, уход из итальянского коллектива — очень эмоциональный момент.

Изначально в «Альпин» планировали подписать чемпиона «Формулы-2» 2021 года Оскара Пиастри, однако австралиец выбрал «Макларен». В «Альфа Таури» Гасли заменит нидерландец Ник де Врис.

После 20 этапов 26-летний француз занимает 14-ю строчку в личном зачете, набрав 23 очка.