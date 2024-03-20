Сайнс может успеть восстановиться после операции к «Гран-при Австралии»

В Феррари подтвердили, что гонщик Карлос Сайнс появится на трассе 21 марта, когда пройдут мероприятия для СМИ. Спортсмен восстановился после операции на аппендиксе.

По данным Sky Sports, Сайнс примет участие в сессиях «Гран-при Австралии». Заменивший его на прошлом этапе Оливер Берман вернется в «Формулу-2» — гонки этой серии тоже пройдут в Мельбурне в эти выходные.

9 марта Сайнс сообщил, что успешно перенес операцию и поблагодарил болельщиков за поддержку. Испанский гонщик досрочно покинул медиадень из-за воспаления аппендикса.