Менеджер Косаченко поздравила гонщика Мазепина со снятием санкций ЕС

Бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Катерхэм» Оксана Косаченко отреагировала на решение Европейского суда снять санкции с российского гонщика Никиты Мазепина.

«Я невероятно рада и поздравляю Никиту. Наконец-то Совет ЕС понял, что надо не просто всех закрывать санкциями и прихлопывать, а разбираться, какие есть взаимодействия, есть ли экономическая связь между спортсменом и бизнесом, который ведет его отец. Потому что сейчас это прецедент, по которому ряд других наших спортсменов могут подать апелляцию. А сейчас всех чешут под одну гребенку. Одна фамилия — значит, все идут под санкции. Согласитесь, не совсем справедливое решение», — цитирует Косаченко «Газета. ru».

В марте 2022 года Мазепин попал в санкционные списки «за связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом».

Мазепин выступал в «Формуле-1» за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином. Его место занял Кевин Магнуссен.