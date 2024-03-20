Никита Мазепин прокомментировал снятие санкций ЕС

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал, что доволен решением

Европейского суда, который постановил исключить 25-летнего россиянина из санкционного списка.

В марте 2022 года Мазепин попал в санкционные списки «за связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом».

«Я очень рад сегодняшнему решению и благодарен Европейскому суду за справедливое рассмотрение моего дела, — отметил «СЭ» Никита Мазепин. — Я понимаю, что юридический процесс снятия санкций еще не завершен, но это, безусловно, важная веха для меня».

Мазепин выступал в «Формуле-1» за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином. Его место занял Кевин Магнуссен.