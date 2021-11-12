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С сезона-2022 у всех пилотов «Формулы-1» будет свободный выбор шин на старте «Гран-при»

19:11
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Со сезона-2022 пилоты «Формулы-1» смогут выбирать шины на старте «Гран-при», сообщает Auto-Motor-und-Sport.

По существующим сейчас правилам пилоты, прошедшие в третий сегмент квалификации, обязаны стартовать на том же комплекте шин, на котором они показали лучший круг во второй части.

Как сообщает издание, команды приняли решение отказаться от данного правила еще в 2019 году.

Дополнительная информация:

https://www.auto-motor-und-sport.de/formel-1/f1-reifen-regeln-2022-pirelli-plaene/

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