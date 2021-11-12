Хэмилтон потеряет пять позиций на старте «Гран-при Сан-Паулу»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получит штраф в пять позиций на старте предстоящего «Гран-при Бразилии», сообщает сайт ФИА.

Британец получит новый двигатель внутреннего сгорания и потеряет пять позиций на старте «Гран-при» в Сан-Паулу.

Макс Ферстаппен возглавляет общий зачет пилотов «Королевских гонок». На счету гонщика «Ред Булла» 312,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (293,5) — отрыв между ними в настоящее время составляет 19 баллов. Замыкает тройку лучших еще один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).