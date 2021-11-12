Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хэмилтон потеряет пять позиций на старте «Гран-при Сан-Паулу»

18:42
Льюис Хэмилтон. Фото Instagram
Льюис Хэмилтон. Фото Instagram
Теги:

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получит штраф в пять позиций на старте предстоящего «Гран-при Бразилии», сообщает сайт ФИА.

Британец получит новый двигатель внутреннего сгорания и потеряет пять позиций на старте «Гран-при» в Сан-Паулу.

Макс Ферстаппен возглавляет общий зачет пилотов «Королевских гонок». На счету гонщика «Ред Булла» 312,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (293,5) — отрыв между ними в настоящее время составляет 19 баллов. Замыкает тройку лучших еще один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
Актер Пономаренко выразил соболезнования в связи со смертью Коклюшкина
0