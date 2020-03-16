Руководство «Формулы-1» готово перенести «Гран-при Монако» из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

«Гран-при Монако» должен состояться с 21 по 24 мая, однако, по информации источника, руководство гоночной серии уже ищет новую дату для проведения этапа в Монако, поскольку в княжестве на неопределенный срок запретили публичные мероприятия из-за коронавируса. Компания Liberty Media, которая владеет «Формулой-1», намерена провести эту гонку в 2020 году, даже если потребуется перенести ее.

В этом году уже были отменены или отложены 4 этапа: в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае. Под угрозой находятся гонки в Азербайджане, Испании и Нидерландах. В случае, если отменят эти этапы и «Гран-при Монако», то сезон-2020 в «Формуле-1» может начаться в Канаде, где этап должен состояться с 12 по 14 июня.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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