Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:52

Хорнер: «Для «Ред Булл» неважно, станет чемпионом Ферстаппен или Перес»

Хорнер заявил, что будет одинаково рад титулу как Ферстаппена, так и Переса
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что будет одинаково рад титулу как Макса Ферстаппена, так и Серхио Переса.

«Для нас неважно, кто из двух пилотов станет чемпионом мира. Конечно, Кубок конструкторов имеет огромное значение, но возьмет ли титул Макс или Чеко — они оба гонщики «Ред Булл» и получат одинаковые шансы. Сезон еще очень и очень длинный, впереди взлеты и падения. Здорово, что оба пилота сражаются на самой вершине.

Но для команды важно, чтобы гонщики работали сообща, потому что машина «Феррари» быстрее: в квалификациях — точно, насчет гонок уверенности нет. Как бы то ни было, это грозный соперник, поэтому будем трудиться вместе, чтобы опережать его обоими болидами», — приводит слова Хорнера Autosport.

В личном зачете пилотов «Формулы-1» лидирует Ферстаппен, на его счету 125 очков. У Переса 110 очков и третья позиция. В Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает певрое место (235 очков).

Следующий этап сезона-2022 пройдет с 10 по 12 июня в Баку (Азербайджан).

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/horner-red-bull-happy-for-either-verstappen-or-perez-to-be-champion/10315226/
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
0
Читайте также
Подробности расставания Шакиры и Пике: постоянные измены и нежелание жениться
Волкову надо реабилитировать карьеру, иначе титула не видать. Лучший россиянин в UFC готовится к бою с мотивированным Розенстрайком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магнуссен считает, что переезд «Хаас» на базу в Маранелло помог команде улучшить результаты
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости