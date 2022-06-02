Хорнер: «Для «Ред Булл» неважно, станет чемпионом Ферстаппен или Перес»

Хорнер заявил, что будет одинаково рад титулу как Ферстаппена, так и Переса

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что будет одинаково рад титулу как Макса Ферстаппена, так и Серхио Переса.

«Для нас неважно, кто из двух пилотов станет чемпионом мира. Конечно, Кубок конструкторов имеет огромное значение, но возьмет ли титул Макс или Чеко — они оба гонщики «Ред Булл» и получат одинаковые шансы. Сезон еще очень и очень длинный, впереди взлеты и падения. Здорово, что оба пилота сражаются на самой вершине.

Но для команды важно, чтобы гонщики работали сообща, потому что машина «Феррари» быстрее: в квалификациях — точно, насчет гонок уверенности нет. Как бы то ни было, это грозный соперник, поэтому будем трудиться вместе, чтобы опережать его обоими болидами», — приводит слова Хорнера Autosport.

В личном зачете пилотов «Формулы-1» лидирует Ферстаппен, на его счету 125 очков. У Переса 110 очков и третья позиция. В Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает певрое место (235 очков).

Следующий этап сезона-2022 пройдет с 10 по 12 июня в Баку (Азербайджан).