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Сегодня, 20:10

Вольф поделился ожиданиями перед «Гран-при Австралии»

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Руководитель «Мерседес» Тото Вольф рассказал, чего ожидать от команды на этапе «Формулы-1» в Австралии.

«К следующему гоночному уик-энду волшебного средства не будет, но мы стремимся к тому, чтобы в предстоящих гонках стабильно добиваться улучшений, которые, как мы надеемся, приблизят нас к лидерам. До тех пор нам нужно максимально использовать имеющиеся у нас возможности.

Теперь мы возвращаемся в Мельбурн впервые с 2020 года и впервые за три года проведем гонки в Австралии — это слишком долго для города, который так страстно любит «Формулу-1». Мы с нетерпением ждем встречи с болельщиками и гонки с новой схемой трассы, которая обещает больше возможностей для обгона и более быстрое время прохождения круга", — цитирует Вольфа пресс-служба «Мерседес».

Гонка на трассе в Мельбурне не проводилась в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса.

Третий этап сезона-2022 — «Гран-при Австралии» пройдет с 8 по 10 апреля.

В Кубке конструкторов в текущем сезоне «Мерседес» занимает второе место с 38 очками. Лидирует команда «Феррари», у которой 78 очков.

Источник: https://www.mercedesamgf1.com/en/news/2022/2022-australian-grand-prix/2022-australian-grand-prix-mercedes-preview-wolff/
Формула-1
Гран-при Австралии
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