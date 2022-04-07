Гоночный директор «Формулы-1» запретил гонщикам носить пирсинг и металлические украшения на этапе в Австралии

Гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих заявил, что гонщики не могут использовать пирсинг и металлические украшения во время гоночных сессий «Гран-при Австралии».

«Ношение металлических украшений или пирсинга во время соревнований запрещено. Соблюдение правила может быть проверено перед стартом», — приводит журналист Адам Купер слова Виттиха.

Отмечается, что Виттих уже затрагивал тему пирсинга и металлических украшений на брифинге во время «Гран-при Саудовской Аравии», но сейчас заявление гоночного директора «Формулы-1» по этому поводу выделено в письмах, которые были высланы командам перед началом этапа в Австралии.

«Гран-при Австралии» пройдет в Мельбурне с 8 по 10 апреля.