Руководитель «Хааса»: «Важно, чтобы в следующем году в «Формуле-1» остались все 10 команд»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил возможность финансовых потерь для команд «Формулы-1» в связи с пандемией коронавируса.

— Важно правильно распорядиться финансами, — приводит Auto Motor und Sport слова Штайнера. — В этом году, конечно же, не состоится столько этапов, сколько запланировано, а это значит, что клубы получат меньше призовых. Таким образом, в какой-то момент у кого-то встанет вопрос о выживании. Важно убедиться, что в следующем году на стартовой решетке останутся все 10 команд. Впрочем, можно и повернуть ситуацию в позитив. Нынешнее положение дел создает для команд возможность сплотиться и работать вместе, в таком случае мы можем выйти из ситуации в лучшем положении. Может снизиться потолок бюджетов. Мы все хотим остаться в бизнесе, а такое решение поможет не только сэкономить финансы, но и сделать чемпионат интереснее.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. В России на данный момент 892 случая заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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