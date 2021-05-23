Руководитель «Хааса» рассказал, сколько денег потребуется на восстановление болида Шумахера

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал о восстановлении болида, который Мик Шумахер разбил в конце третьей практики.

«Повреждения большие – переднее антикрыло и заднее, вся подвеска с левой стороны, боковые понтоны. Но шасси не затронуто, так что нам не пришлось менять шасси. В гонке все должно быть в порядке.

Расходы команды на восстановление машины составят от 300 до 500 тысяч долларов», - приводит слова Штайнера Autosport.

Из-за аварии во время третьей практики Шумахер пропустил квалификацию «Гран-при Монако». Команда не успела починить болид. Однако, он был допущен к гонке и будет стартовать с последнего места.

Гонка на «Гран-при Монако» состоится 23 мая. Начало – в 16:00 по московскому времени.