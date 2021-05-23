Руководитель «Мерседес» Вольфф заявил, что Хэмилтон готов рисковать в гонке на «Гран-при Монако»
Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф ответил на вопрос, будет ли пилот Льюис Хэмилтон рисковать в гонке на «Гран-при Монако».
«Если мы говорим о пилотаже, то нет, потому что седьмое место дает шесть очков. Это лучше, чем ничего. У нас есть достаточно большой запас на случай того, если Макс Ферстаппен выиграет или станет вторым.
Но мы готовы рискнуть в плане стратегии. Безусловно, из-за упомянутых причин и трафика возможности ограничены. Монако не то место, где у тебя есть много шансов на обгон. Но, думаю, скорость нашей машины позволяет рассчитывать на большее, чем седьмое место», - приводит слова Вольффа Autosport.
Гонка на «Гран-при Монако» состоится 23 мая. Начало – в 16:00 по московскому времени. Хэмилтон начнет гонку с 7-й позиции.
Дополнительная информация:
https://www.autosport.com/f1/news/mercedes-ready-to-take-strategy-risks-with-hamilton-in-monaco-gp/6513974/
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